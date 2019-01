«Trobàvem a faltar jugar a casa»

Tres setmanes després de la històrica victòria contra el Perfumerías Avenida per 26 punts de diferència, l'Spar Citylift Girona tornarà aquesta tarda a Fontajau després d'un tram de calendari amb tres partits consecutius jugant lluny de Girona. «Es trobava molt a faltar, perquè hem fet una primera volta exagerada en desplaçaments perquè hem jugat vuit partits a fora i els últims tres seguits», reconeixia ahir Èric Surís, que destacava la importància que, amb menys viatges, en la segona volta de la Lliga l'equip tindrà vuit partits a Fontajau i cinc fora, es pot «treballar i millorar en els entrenaments i recuperar més» a banda de «les ganes de jugar a casa, davant de la nostra gent i amb l'escalfor del públic com en el darrer partit davant l'Avenida». Avui, l'Uni torna a casa i ho farà per rebre un Mann-Filter de Saragossa que, amb el català Fabián Téllez a la banqueta, ha tingut una primera volta complicada afectat pels molts canvis de l'estiu, els problemes físics de Tània Pérez i que la seva referent interior, Quinn Dornstauder, no ha pogut jugar fins fa poques jornades.

«És cert que van començar amb problemes, però ara ja ha passat tota una segona volta i són un equip molt més fet, ben treballat i compten amb Dornstauder, que la temporada passada, abans de lesionar-se, era una de les jugadores més valorades de la Lliga amb el Bembibre». Èric Surís analitza els punts forts del Mann-Filter, que a Girona tancarà avui el seu particular Tourmalet en un calendari que el va portar a acomiadar el 2018 enllaçant dos partits, i dues derrotes, davant Gernika i Perfumerías Avenida. Els tres millors equips de la Lliga d'una tacada per a un Mann-Filter que, Quinn Dornstauder a banda, té com altres peces destacades com l'anotadora nord-americana Brittany Brown, la base catalana Laia Flores, Vega Gimeno, Leslie Knight, Paulina Hersler... Tant Gimeno com Tània Pérez han passat per problemes vírics aquesta setmana, perdent-se alguns entrenaments, però s'espera que les dues puguin jugar en més o menys bones condicions. Per part de l'Uni, Èric Surís no té cap baixa i farà debutar la pivot Leia Dongue, fitxada aquesta mateixa setmana.

El partit d'aquesta tarda contra el Mann-Filter arriba just després que divendres es conegués que el Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) havia imposat una multa de 300 euros perquè les «línies de tres punts es podien confondre». La sanció fa referència al darrer partit a casa, el del Perfumerís Avenida, en un dia en què es van reunir 5.000 espectadors a Fontajau en un partit televisat en directe per Teledeporte i amb molta simbologia independentista i reclamant la llibertat dels presos polítics a les graderies). La línia de tres punts va passar dels històrics 6,25 metres als 6,75 ara fa vuit anys i, des d'aleshores, a Fontajau hi ha la nova línia pintada de blanc i l'antiga queda dissimulada perquè es va repintar d'un color semblant al del parquet.

El club gironí sap que no li toca cap més remei que pagar la multa, però, per fer més evident la seva disconformitat, aprofitarà el partit contra el Mann-Filter per posar una urna al pavelló de Fontajau perquè els seguidors puguin «ajudar» a pagar els 300 euros que li reclama la FEB.