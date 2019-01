Arrenca el Dakar més atípic

Arrenca un any més el Dakar, una de les proves més exigents de ral·li, en la que serà una de les edicions més atípiques d'aquesta prova. Enguany, el ral·li més dur del món només tindrà 10 etapes i transcorrerà únicament per terres peruanes, entre els Andes i la costa de l'oceà Pacífic.

En aquesta edició, la número 41, hi trobem dos gironins que tornaran a viure l'aventura del Dakar, en cotxes, i amb opcions de fer bons resultats. El pilot de Vilablareix, que va acabar novè en motos en l'edició de l'any passat, es passa als cotxes per ser el copilot de Gerard Farrés, qui també competirà en aquesta modalitat per primer any després d'haver acabat tercer i cinquè en les edicions de 2017 i 2018. Mentrestant, el calongí Txema Villalobos serà el copilot d'Isidre Esteve i miraran de superar la 21a posició que van aconseguir l'any passat.

Aquest any, el Dakar es presenta molt intens i complicat, ja que els pilots hauran de disputar la prova fins al final perquè es preveu una classificació general molt ajustada a causa de la curta durada de l'edició.

Per altra banda, els vehicles hauran de recórrer gairebé tots els trams sobre sorra i dunes en els quasi 5.000 quilòmetres que recorreran durant la prova -3.000 de tram especial. A més, els pilots respecten molt les etapes ja que l'any passat aquest mateix terreny ja va deixar fora grans favorits en cotxes com el català Nani Roma o el francès Sébastien Loeb.

Però serà el madrileny Carlos Sainz que defensarà el títol aconseguit l'any passat, amb el francès Stépheane Peterhansel, 13 vegades campió, com a màxim rival. Sense descarcatar Roma, Loeb o Despres.

En motos, la KTM de Matthias Walker també defensarà el títol aconseguit en l'edició de 2018. L'escuderia austríaca, on competeix Laia Sanz, fa 17 anys que guanya en motos. El català Joan Barreda, l'argentí Kevin Benavides o el francès Adrien Van Beveren intentaran aturar aquesta hegemonia.

Ahir ja van passar els diferents pilots pel podi en la cerimònia inaugural a les platges de Lima. Un total de 534 participants -amb 337 vehicles- prendran la sortida en l'etapa d'avui, que es disputarà entre la capital colombiana i Pisco, amb un total de 331 quilòmetres totals, amb 84 d'especial cronometrada i la resta de 247 d'enllaç. Dels 337 vehicles, hi ha 138 motos, 96 cotxes, 41 camions, 33 UTV (Vehicles Utilitaris Tot terreny i 29 quads.