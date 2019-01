El Barça sap patir a Getafe per fer un cop d´autoritat a la Lliga

El Barcelona va donar un altre cop a la Lliga tombant el Getafe al Coliseum i deixant el segon, l'Atlètic, a 5 punts, i el Madrid, cinquè, a 10. Els blaugrana van plantejar un partit molt seriós davant un Getafe molt defensiu, però amb les idees molt clares. Ernesto Valverde va deixar sense jugar d'inici Busquets i va continuar amb Coutinho a la Banqueta. Rakitic va ser l'encarregat de fer les tasques del migcampista català i va estar acompanyat per Arthur i Arturo Vidal al centre del camp.

I la tàctica hauria pogut sortir malament al tècnic extremeny quan al minut 9, Jaime Mata va avançar els locals. Però l'àrbitre, Cuadra Fernández, va anul·lar el gol per una falta prèvia d'Ángel sobre Lenglet. Fins passat el primer quart d'hora de joc, el partit era travat, sense massa ocasions per a cap dels dos equips. Fins que va aparèixer el de sempre, Leo Messi, per guanyar un rebot dins l'àrea i superar el porter per avançar els blaugrana al minut 20.

Va ser a partir d'aquí que els visitants ens van animar i van tenir oportunitats per augmentar la distància abans de la mitja hora. Primer, Piqué no va saber resoldre davant el Soria, i després Suárez ho va provar amb un xut amb rosca que va sortir fregant el pal. Però l'uruguaià no va perdonar en la segona que va tenir. Al minut 38 va engaltar una volea amb la dreta des de la mitja lluna que va anar ben ajustada al pal esquerra perquè el porter local no hi pogués arribar.

Amb el 0-2 sembla que els de Valverde jugarien amb més tranquil·litat els minuts que mancaven de primera mietat. Però el Getafe no es va voler rendir tan fàcilment. Els locals van avisar amb una pilota al pal després que la pilota rebotés en Jordi Alba. Qui no va fallar al minut 43 va ser l'ex del Girona Jaime Mata. El davanter va aprofitar la passada de la mort d'Ángel per retallar distàncies i posar l'1-2 abans del descans.

En la represa, el Barça va estar més imprecís que en els primers 45 minuts i li faltava control al centre del camp. Els de Bordalás ho van voler aprofitar i van tenir ocasions clares per poder empatar el partit. Just començar el segon temps, un error en la sortida de Ter Stegen va fer que Ángel es plantés sol davant el porter alemany, però la seva rematada va sortir fregant el pal. El porter blaugrana es va refer del seu error i va ser providencial en una rematada de Cabrera a la sortida d'un córner. Però la més clara va arribar al minut 67, quan Mata va fallar a portaria buida amb Ter Stegen ja superat.

Eren mals moments per als de Valverde i el tècnic extremeny va voler buscar més control amb l'entrada de Busquets per Vidal.

No va ser la millor segona part de la temporada del Barça, que va saber patir i per poder tenir ocasions per sentenciar el partit. Va ser en una bona passada en profunditat de Dembélé que va deixar sol Messi davant el porter rival, però l'argentí no va saber definir bé i Soria va rebutjar.

Quedaven 15 minuts pel final i els de Valverde van tenir una mica més el control del joc perquè no se li escapés el triomf. Tot i que no va dominar en comoditat, el Getafe tampoc va tenir ocasions tant calres com en els primers 25 minuts per poder empatar el partit.

Al final, victòria molt treballada del Barça al camp del Getafe, on als blaugrana els costa guanyar. Els de Valverde continuen en primera posició i es beneficien de l'empat entre Sevilla i Atlètic (1-1) i augmenten l'avantatge amb el segon classificat, els de Simeone, a cinc punts. Dijous tocarà afrontar la Copa al camp del Llevant.