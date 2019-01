Fontajau s´acostuma als espectacles

Què es pot dir d'un partit que, al descans, registrava un marcador de 47-10 i que acaba amb un triomf de +50? En què després dels primers vint minuts un equip valorava 67 i l'altre -12, per un 113 a -1 final? Qui pensés que després de l'excels partit de l'Spar Citylift Girona contra el Perfumerías Avenida ja ho havia vist tot a Fontajau anava molt equivocat, perquè ahir l'equip d'Èric Surís va regalar una tarda de Reis de bàsquet total al miler llarg de seguidors que van anar al partit. Ja no es tracta de la diferència abismal entre dos equips, sinó de la gana, la intensitat, el poder i l'instint que van mostrar les gironines durant els 40 minuts en un duel que havia quedat resolt en cinc. Mossegant en defensa sense mirar el marcador, controlant el rebot ofensiu i defensiu, marcant els tempos, agradant-se... amb triples, transicions vertiginoses, passades impossibles i taps (5), l'Uni es va desfer d'un Mann Filter que no sabia com posar-s'hi per aturar el ruixat.

Que no hi va haver partit resulta obvi, perquè l'Spar Citylift Girona, més enllà del 0-2 inicial de Montoliu, no va concedir ni un mil·límetre a les aragoneses. Un triple de Hampton a 5.26 per al final del primer quart ja situava un 15-4 força concloent, però aleshores el xou tot just arrencava. Dos tirs de tres seguits més de la mateixa jugadora col·locaven un 24-6 poc després, i quan l'últim fitxatge, Leia Dongue, feia el debut, a 48 segons d'acabar el parcial inicial, la cosa ja s'havia disparat fins al 28-7. La jugadora de Moçambic va firmar 4 punts en 14 minuts a la pista.

Amb la victòria a la butxaca, perquè al Mann Filter ni se'l veia ni se l'esperava, l'Uni no va abaixar el pistó. Al contrari, va seguir amb el gas a fons ampliant l'avantatge amb una superioritat escandalosa. A 3.16 per al descans una jugada de 2+1 d'Helena Oma permetia arribar als 30 de diferència (39-9), per tancar-ho amb un 47-10 al final d'aquest segon parcial. I no es van quedar aquí perquè el tercer quart va arrencar amb un triple de Martínez que ja eixamplava la diferència fins als 40 (50-10). S'hauria d'apuntar aquí l'ensurt de Hampton, que lluitant per la pilota com si fos salvadora en una final va quedar clavada i va ser substituïda, per acabar tornant a la pista uns minuts més tard. La seva absència, casualitat o no, va coincidir amb un tímid augment de la productivitat ofensiva del Mann Filter, que va fer més punts en aquest tercer acte (16) que en tota la primera part (10).

Al darrer quart s'hi va entrar amb un 64-26. L'embranzida final de les locals va acabar portant la diferència fins als 50 punts, per confirmar que aquest sí pot ser un gran any per a l'Spar Citylift. Surís, a més, va premiar amb minuts les joves (Soler, Moya, Belen González), per satisfacció d'un públic entregat. Diumenge que ve tocarà visitar el Sant Adrià (18.30, Esport3).