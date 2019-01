Inaugurant l'any nou com Reis

«Tots a dormir aviat, que així han dit que ens deixaran els tres punts», demanava dissabte el Peralada, coinicidint amb l'arribada dels Reis d'Orient. Doncs bé, els jugadors de Chicho van fer cas al club i el regal de Ses Majestats va ser el desitjat. Fins i tot, amb remuntada èpica. Els empordanesos van lluitar ahir contra el vent per endur-se una important victòria davant l'Ejea (2-1). És la segona al Municipal i la primera del 2019, un any que comença prometedor després de patir força a la primera volta del curs, que es va tancar ahir amb l'equip fora del descens. Dos gols en quatre minuts, obra de Pau Miguélez i Andzouana, desfeien el 0-1 que havien aconseguit els aragonesos abans d'arribar al descans. Això, l'expulsió del visitant Andriu i la destacada actuació de Suárez van ser els factors clau perquè arribès la màgia a Peralada.

Més murris que el rival, els xampanyers ràpidament van fer-se amb el control del partit per acostar-se a la porteria de Rafa Santos. En conseqüència, el perill va arribar de seguida amb les primeres ocasions. Una combinació entre Andzouana i Miguélez per banda esquerra va permetre que Àlex Pachón en tingués una de clara amb un xut que va sortir fregant el segon pal. Entre tots tres, van fer mèrits per trencar l'estabilitat de la defensa de l'Ejea. El juvenil va enviar amb el cap una pilota per damunt del travesser, després de rebre una assistència de Miguélez en una jugada de servei de banda originada per l'extrem congolès. La pressió era tan forta que els aragonesos només aconseguien superar el mig del camp amb pilotes llargues. De Mesa va voler sorprendre Suárez des de la frontal i, amb un llançament a la seva dreta, l'asturià va matar la jugada. La seva actuació va ser impecable. També evitant un xut de Ramón. El Peralada collava sense encert, mentre que els visitants anaven sentint-se més còmodes a mesura que passaven els minuts. A la mitja hora de joc, l'Ejea ja s'havia fet amb la possessió. I com que els peraladencs no havien aprofitat les seves oportunitats, els va tocar el rebre. Abans d'arribar al descans, Diego Suárez va superar el porter blanc-i-verd amb un xut creuat.

Després de veure com havien patit en defensa, el tècnic gironí va apostar pels canvis i per plantejar un nou sistema de joc. Teo va sortir per Ferraressi, i juntament amb Santi Bueno, donava pas a la sortida de pilota. Amb un guió d'arribades similar al primer temps, Pachón va provar sort topant amb Santos. Jordan també ho va fer des de la frontal. No hi havia manera. El francès va ser substituït per Kilian i aquest va encarregar-se de penjar una pilota al cor de l'àrea, que Miguélez enviava fregant el travesser. Quan ja semblava que el 2019 es presentava igual de negat de cara a porteria que l'any passat, va arribar el cop d'efecte necessari. L'àrbitre va expulsar Andriu per dir a l'assistent «estàs boig, o què?», i amb un home més el Peralada va fer mèrits suficients per sortir-se'n. Miguélez va posar l'empat amb una rematada al travesser, que anteriorment s'havia atribuït a Moha, per engaltar el rebot, i tot seguit Andzouana va fer el gol de la victòria. Abandonant el carril, va sentenciar una jugada boja d'ocasions.