El Madrid accentua la seva crisi

El Reial Madrid va perdre per 0-2 contra la Reial Societat, sent incapaç de replicar els gols de Willian José, de penal al minut tres, i de Rubén Pardo, en un partit amb el qual els blancs van ressuscitar la seva crisi de resultats, que no de joc, entre el clima d'indignació de la seva afició pel VAR. L'ensopegada prèvia a Vila-real (2-2), havia deixat el Madrid amb només 30 punts i allarga una ratxa negativa on només ha sumat un punt dels últims sis en joc.

La tarda ja va començar malament pel Madrid, que va veure com el conjunt basc s'avançava gràcies a un penal marcat pel brasiler Willian José. Al minut i mig de començar, el seu compatriota Casemiro feia caure Mikel Merino en un costat de l'àrea i l'àrbitre ni ho va dubtar. Sense necessitat de consultar el VAR, Munuera Montero va decretar la pena màxima i Willian, amb fermesa en el seu xut, va fer el 0-1.

Vinicius, titular en detriment una altra vegada d'Isco Alarcón, es va posar l'equip a les espatlles i va caure a la banda esquerra amb assiduïtat per trobar el suport de Marcelo. Generador innat de perill, Vinicius va controlar amb el pit una pilota a l'àrea rival i va deixar la pilota perquè Karim Benzema rematés, per poquíssim, desviat. Aquest xut ras del francès no va ser l'empat de miracle, igual que un llançament des de la frontal de Luka Modric, que va blocar Gero Rulli o una centrada-xut de Lucas Vázquez, a la vora del descans, que es va estavellar al pal dret. El Madrid ho intentava, sense fluïdesa encara que amb destresa, i només la mala punteria va impedir que anotés. Cada dia que passa, troba més a faltar Ronaldo.

La falta d'encert, mal endèmic del Madrid aquest curs, es va unir a l'empipament del públic per l'expulsió de Lucas Vázquez al minut 61 i també per un penal no assenyalat: va ser per una falta de Rulli a Vinicius, que no obstant això l'àrbitre va decidir no corroborar amb el VAR, i els ànims es van encendre a la graderia. La solució de treure Isco no va funcionar a Santiago Solari, amb menys crèdit a cada jornada que passa.

Lluny de trobar una solució, Rubén Pardo va sentenciar en un dels molts contraatacs que els homes d'Imanol Alguacil van provocar en un tram final ple de frustració per part local, i que deixa el Madrid cinqua, fora dels llocs que donarien accés a la Champions-

Brahim Díaz, cortina de fum

Just finalitzar el partit, el Madrid va fer oficial el fitxatge de Brahim Díaz fins al 2025. El jove malagueny, que des de feina cinc anys jugava al Manchester City provinent del Màlaga, va sonar com una possible cessió pel Girona el passat estiu, però ell la va rebutjar. Díaz, que acabava contracte al juny, costarà uns 17 milions.