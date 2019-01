Arribaran fitxatges al mercat d'hivern

El Peralada es reforçarà durant el mercat d'hivern. «Segur que arriben jugadors, ho tenim molt clar. Com a mínim, tres fitxatges. Un d'ells serà un davanter centre pur, ja que només tenim l'Àlex Pachón», confessava ahir Chicho Pèlach, que continuava: «Estem atents al mercat perquè ens falten efectius i tenim una plantilla molt curta. Necessitem fons d'armari perquè hem d'ajudar el Girona, que té necessitats i és una de les nostres funcions. Ara hi són Paik i Valery, però podrien haver-n'hi més».

Chicho es va desfer en elogis cap a Pachón, a qui Eusebio ja ha picat l'ullet. «És un jugador diferent del de l'inici de curs però és normal perquè està adquirint experiències. Ell serà qui demostrarà on està el seu límit, aprèn de pressa i esperem cuidar-lo en la seva evolució. Té molt marge de millora i s'està guanyant tot el que li està arribant. No oblidem que està en el darrer any de juvenil».