El Bordils ajorna el proper partit i estarà dos mesos sense jugar a casa

El Bordils havia de reprendre aquest dissabte al Blanc-i-Verd la lliga de Divisió d'Honor plata després de les vacances de Nadal però finalment el partit contra el Port Sagunt ha quedat ajornat fins al 24 d'abril. Per tant l'equip de Sergi Catarain no obrirà oficialment el 2019 fins el dissabte 19, a la pista del Sant Martí Adrianenc, en un duel trascendental per a la zona baixa. Tenint en compte que els gironins no juguen en lliga a casa des de la derrota contra l'Agustinos (22-23) el 8 de desembre, i que després del derbi tornaran a jugar a fora, contra el Santoña, en l'inici de la segona volta, el Bordils estarà dos mesos sense comparèixer pel Blanc-i-Verd. No hi tornarà fins al 2 de febrer, quan ha de rebre l'Antequera.

L'ajornament del Bordils-Port Sagunt és degut al fet que l'equip rival té un jugador, el pivot Ivan Montoya, a la selecció espanyola júnior i aquesta circumstància els permet canviar la data, si ho estimen oportú, de la jornada de lliga afectada. «No ha sigut fàcil posar-nos d'acord i trobar una data però finalment hem decidit que jugarem el 24 d'abril», explicava ahir Sergi Catarain. Per al tècnic, és més trascendent trigar una setmana més en tornar a competir després de les vacances que el fet d'enllaçar gairebé dos mesos sense partits de lliga al Blanc-i-Verd, on l'equip es troba més còmode.

«Ens pot anar bé per recuperar jugadors, però també em preocupa estar tants dies sense jugar i per això dissabte jugarem un amistós a Banyoles, a les 6 de la tarda», afegia el preparador del Bordils. Segons ell l'ajornament «té coses bones i coses dolentes. Durant les vacances havia preparat el partit bastant bé, però així haurem avançat feina i podrem recuperar gent lesionada».

Precisament, sobre l'estat de la infermeria, Catarain va explicar que «Sergi Mach es va recuperant, tot i que no sé si estarà a punt per jugar amb el Sant Martí. Arnau Palahí i Marc Prat tenen problemes al colze, el primer està de baixa fent rehabilitació, i el segon no pot llançar pel dolor». Per últim es va referir a Gerard Ferrarons, lesionat de llarga durada «que està en dinàmica d'entrenaments, veient com li respon el genoll i on és el seu límit, i que podem tenir recuperat en un mes i mig aproximadament».