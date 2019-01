El dia «més important» per a Brahim

El jove Brahim Díaz va ser presentat ahir com a nou davanter del Reial Madrid, club al qual arriba procedent del Manchester City a canvi de 17 milions d'euros més variables. «És el dia més important de la meva vida perquè arribo a l'equip amb el qual he somiat jugar des que era petit. No he pogut tenir un millor regal de Reis», deia abans de reconèixer que «només contemplava tres opcions: jugar al Reial Madrid, al Reial Madrid o al Reial Madrid». Aquest estiu, el Girona va demanar la cessió al City del malagueny. El club anglès hi estava d'acord però el jugador no va voler.