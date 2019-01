Joan Tomàs ha posat el punt i final a set temporades a l'AEK Larnaca de Xipre, club amb el qual arribava a un acord per rescindir. El jugador gironí, de 33 anys, ha canviat d'aires i després de quedar lliure s'ha unit al PAS Lamia fins al final de temporada. Es tracta d'un conjunt que lluita per no baixar a la Superlliga grega.