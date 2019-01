L´Olot té motius per somiar

Aquest passat diumenge, l'Olot sumava un valuós empat al camp del Sabadell (0-0) en el que va ser l'últim partit de la primera volta. Si és hora de fer balanç, aquest és ben positiu i diu que els garrotxins s'han plantat a la meitat del campionat deixant enrere uns números impecables. En aquest moment són setens a la classificació amb 27 punts. El descens queda a set, mentre que només a cinc hi ha les posicions que donen accés a disputar el play-off d'ascens a la Segona Divisió A.

Els olotins han guanyat 6 partits, n'han empatat 9 i només n'han perdut 4 en aquestes primeres 19 jornades de la temporada. D'aquesta manera, es converteixen en el tercer equip amb menys derrotes de la competició (juntament amb el Barça B) per darrere del Lleida (2) i el Cornellà (3). Els de Garrido han demostrat ser molt competitius i també un equip solvent en defensa malgrat apostar per un estil de joc ofensiu. De fet, l'Olot és el segon conjunt menys golejat del grup tercer de Segona B amb només 14 gols encaixats.



Motius per somiar

Tots els integrants de la plantilla, tant jugadors com membres del cos tècnic, responen el mateix a la qüestió de si l'Olot aspira a reptes més ambiciosos. «L'objectiu principal és la salvació. Un cop assolida, ja veurem». Tot i això, les dades i les sensacions fan que l'afició tingui motius per somiar en lluitar amb els peixos grossos de la competició.

En aquesta segona volta als olotins els esperen sortides difícils. Hauran de visitar els camps de l'Hèrcules, Lleida i Castelló, els tres gegants econòmics de la categoria, malgrat que els de la Plana es trobin en una posició complicada a la classificació. D'altra banda, al Municipal també hauran de rebre equips com Vila-real B (actual líder), Atlètic Balears o Barça B, que es troben a la part alta de la taula. Tot i això, la majoria d'equips que visitaran terres volcàniques en aquesta segona meitat del curs són conjunts que es troben per darrere els de Garrido a la classificació. Com bé repeteix el tècnic a cada roda de premsa: «A la Segona B no hi ha partits fàcils». Però com també va dir ell mateix després de guanyar el Terol: «Si aquest equip segueix aquesta línia i competeix d'aquesta manera en cada partit, tenim motius per somiar». I és que l'Olot ja ha demostrat en aquesta primera volta que pot competir i guanyar a qualsevol camp i en qualsevol context.