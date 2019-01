L'Spar Citylift recapta 310 euros entre l'afició per pagar la sanció

L'Spar Citylift Girona va anunciar ahir que amb els donatius dels assistents al partit contra el Mann Filter de diumenge a Fontajau van recaptar 310 euros, 10 més dels necessaris per pagar la sanció que el Comitè de Competició de la Federació Espanyola els havia imposat per, segons el seu criteri, tenir les antigues línies de triple a 6,25 massa visibles al parquet. La sanció es remunta al partit contra el Perfumerías Avenida del desembre passat, que l'Uni va guanyar amb molta superioritat, davant 5.000 entregats aficionats.

L'equip gironí continua líder de la Lliga Femenina després d'enlluernar diumenge a Fontajau amb una victòria per 50 punts de diferència contra el Mann Filter. A l'espera de reprendre l'Eurocup a finals de mes, aquesta setmana Èric Surís podrà treballar amb temps per preparar la visita de diumenge al Sant Adrià (18.30, Esport3) i seguir integrant l'últim reforç, Leia Dongue, a l'equip. Per altra banda Keisha Hampton va ser escollida com a integrant del cinc ideal d'aquesta jornada després de valorar 20 acreditant 18 punts, 5 rebots i un tap. Paola Ferrari (Al-Qáceres) va ser l'MVP.