Peralada deixarà de fer el Torneig Aleví, després de 14 anys, i medita entrar al MIC

El Torneig Vila de Peralada aleví, que s'havia celebrat durant els últims 14 anys per Setmana Santa, deixarà de fer-se a partir d'aquest 2019. Les altes despeses que generava organitzar una competició d'aquestes característiques ha empès al club peraladenc a tancar aquesta carpeta. «No el farem i ens sap molt greu, però econòmicament era molt car, les despeses per portar equips de fora eren molt altes», lamenta Miquel Llobet, president del Peralada. El màxim representant de l'entitat subratlla que per organitzar un torneig així feien falta «uns 30.000 euros, el sacrifici era molt gran».

En Vila de Peralada hi participaven cada any vuit clubs, d'entre els quals Barça i Reial Madrid, les atraccions, i que s'havien repartit els títols en les últimes vuit edicions. Durant aquest període, el Vila de Peralada ha vist passar jugadors com Gerard Deulofeu i Adama Traoré i fills d'exfutbolistes blaugranes com Patrick Kluivert, Eidur Gudjohnsen, Guillermo Amor i Chapi Ferrer, o de madridistes com Zinedine Zidane, entre d'altres.



La Fundació Peralada Esport va impulsar aquest torneig el 2005 per a jugadors alevins de primer any, amb un pressupost de 16.000 euros, segons les cròniques de l'època, i amb Nitus Santos com a director del torneig i amb Alain Jacobs com a coordinador de la part esportiva.



Dues altres alternatives

No obstant això, Peralada podria seguir veient a les promeses de futbol per Setmana Santa, del 16 al 21 d'abril. I és que després de tancar la porta del Vila de Peralada aleví se li ha obert una altra, la del MIC-Mediterranean International Cup. Aquest torneig estava sent una petita competència seva i l'any passat va desembarcar a l'Alt Empordà, tot creixent de seus. «Per Setmana Santa seguirem tenint futbol base, estem pendents d'organitzar un altre torneig o de poder entrar en el MIC», afegeix Llobet, que amb el club peraladenc també està preparant un campus d'estiu amb el Girona.

Referent al MIC, fins al 2017 només l'Escala, en clau altempordanesa, n'acollia partits i, al 2018, s'hi van afegir com a seus Figueres, Llançà, Sant Pere Pescador, Empuriabrava, Navata, Bàscara i la Jonquera. D'aquesta manera, una quarta part de la 18a edició es va disputar a l'Alt Empordà. La resta de partits –entre juvenils i alevins– se segueixen jugant al Baix Empordà, Gironès i la Selva.

Els camps de Peralada –un de gespa natural impecable i un altre d'artificial, inaugurat a l'octubre– i l'entorn són un caramel per aquest clàssic torneig de la Costa Brava. Des d'ambdues parts ho veurien amb bons ulls i les despeses, pel club i ajuntament peraladenc, no serien ni molt menys tan altes com les del torneig que han acollit els últims 14 anys.



El Barça, sempre present

33 clubs han desfilat pel Vila de Peralada en 14 edicions (2005/18), sent el Barça l'invitat que ha vingut sempre. A més de l'amfitrió, els següents clubs han participat en el torneig: Barça (14 cops), Reial Madrid (12), Vila-real (10), Espanyol i Girona (7), Inter de Mèxic (6), Athletic de Bilbao i Betis (5), València (4), Sant Gabriel (3), Basilea –Suïssa– i Selecció Alt Empordà (2), Maastricht –Holanda–, De Anza Force –Estats Units–, Sporting Gijón, Nàstic de Tarragona, FE Figueres, PU Figueres, Blanes, Banyoles, Garrotxa, Gramanet, Vilamalla, Europa, Olot, Les Preses, Granollers, Llançà, Avilès, L'Escala, Mataró, Llagostera i Cornellà.