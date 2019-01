El Bordils jugarà dimarts un amistós contra el Granollers de l'Asobal (20.30)

L'Handbol Bordils ha tancat un partit amistós contra el primer equip del Granollers, quart classificat de l'Asobal a només un punt del segon, el Bidasoa, per aquest proper dimarts 15 de gener a 2/4 de 9 del vespre. Serà el segon partit de preparació que disputaran els homes de Sergi Catarain en els propers dies perquè aquest dissabte a les 6 de la tarda també en tenen concretat un contra el Banyoles de la Lliga Catalana, a la pista dels de la capital de l'Estany.

El Bordils va tancar el 2018 amb un empat a la pista del Cisne. Era el 15 de desembre i des d'aleshores no ha jugat cap partit oficial més. La Lliga de Divisió d'Honor Plata es reprèn aquest cap de setmana però els gironins han ajornat el seu duel contra el Port Sagunt fins el 24 d'abril perquè els valencians, amb un jugador a la selecció espanyola júnior, han fet us del seu dret a suspendre la jornada. D'aquesta manera el Bordils no tornarà a la competició oficial fins el dissabte 19 de gener, en un derbi determinant per la zona baixa a la pista del Sant Martí Adrianenc.

Aquests canvis en el calendari provocaran que el Bordils estigui dos mesos sense jugar cap partit oficial al Blanc-i-Verd. El darrer va ser la derrota contra l'Agustinos d'Alacant el 8 de desembre. Amb l'ajornament del partit d'aquesta setmana, els de Catarain tenen dues sortides consecutives (Adrianenc i Santoña), amb la qual cosa la lliga de Plata no tornarà al pavelló gironí fins el 2 de febrer, amb la visita de l'Antequera.

El Granollers, com el Bordils, també està aturat aquests dies, en el seu cas, per la disputa del Mundial. L'equip vallesà cobrirà les baixes de jugadors que participen al campionat del món ( com Adrià Figueras o Almeida) amb peces del filial de Primera Nacional. Els dos equips es van enfrontar al Blanc-i-Verd l'agost passat en la semifinal de la Supercopa de Catalunya. Els visitants es van imposar per 25-31 tot i que el conjunt de Sergi Catarain va protagonitzar una actuació molt destacada i va posar les coses complicades a l'equip de superior categoria.