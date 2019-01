A la conquesta del Sant Jordi

Conquerir el Palau Sant Jordi, que podria estar ple amb 20.000 espectadors, el proper mes de juliol, és el repte que estimula més que mai el patinatge gironí en grups de xou per a aquest 2019. Barcelona serà aquest estiu la seu dels Roller Games, un esdeveniment que concentra els campionats del món de les onze disciplines integrades dins del patinatge, i la possibilitat de triomfar a casa és una fita que ningú es vol perdre. Abans d'arribar al Sant Jordi, però, els equips hauran d'anar superant els campionats previs, començant pel provincial de Girona, que es disputarà a Fontajau el proper diumenge 27 de gener. Allà s'hi estrenaran les noves coreografies per a aquest 2019 i hi arrencaran uns mesos frenètics que haurien de tenir el seu clímax a la capital catalana a l'estiu. El campionat de Catalunya es farà els dies 16 i 17 de febrer; el d'Espanya, al març, i l'Europeu, a finals d'abril.

«És un any especial que pot marcar un punt d'inflexió per al patinatge català. Jo he anat a dos mundials i a la Xina, sortir a patinar en una cita com aquesta amb la grada buida va ser molt dolorós. Era el moment més àlgid de la meva carrera i no em sentia ni la meitat de bé que al territorial a Fontajau, que està ple», argumentava ahir Sandra Casadevall, entrenadora i directora tècnica del PA Maçanet, que l'any passat va ser quart al Mundial en grups petits, i en fa dos, en el seu debut, va quedar subcampió. Casadevall assegura que «aquest any veurem grans xous perquè quan tens la gent a favor patines millor. Gaudirem moltíssim si ens classifiquem per al Mundial, perquè si omplíssim el Sant Jordi seria molt bèstia».

Igual que la resta de clubs gironins que competiran al provincial el dia 27, el PA Maçanet afronta la recta final dels preparatius per al debut de la nova temporada. Tots els discs estan, encara, en secret de sumari. Ningú vol revelar les seves cartes per intentar aprofitar l'efecte sorpresa. En grups grans els dos referents a la demarcaió són el CPA Olot i el CPA Girona. Les garrotxines van guanyar l'any passat a França el seu 12è Mundial, amb el Girona de nou segon. Ricard Planiol, el director tècnic de l'Olot, admet que «la disputa dels Roller Games a Barcelona representa una il·lusió extra per a tothom. Acabar l'última competició de la temporada triomfant en un marc com el Palau Sant Jordi seria envejable». L'equip garrotxí tornarà a sortir com el rival a batre després de la seva acumulació de triomfs amb un nou disc del qual «ja n'hem acabat la coreografia i que ara ens hem de posar a entrenar».

Per la seva banda l'entrenadora del CPA Girona, Nuri Soler, també creu que «competir a Barcelona és un repte especial. Mai haurem patinat davant tanta gent». Al Palau el ritme d'entrenaments és «frenètic» per arribar amb tot a punt a Fontajau el dia 27. «Farem un disc trencador», anuncia Soler. Els Roller Games es disputaran del 4 al 14 de juliol i allà hi volen ser les gironines: «Aquest és el repte, com també assolir la medalla que ens falta a l'Europeu; però abans ens hi hem de classificar i tot comença al provincial, que ens servirà per veure si seguim estant a bon nivell».