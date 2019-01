«L´aposta pel futbol és molt forta, però aquí a Catalunya l´handbol es treballa molt bé»

Dilluns, la selecció catalana infantil va guanyar el campionat d'Espanya cadet a Valladolid, superant Astúries en una final molt ajustada per 23-22, amb un equip en què hi havia quatre gironins -Adrià Rispau i Pol Quiroga (Sarrià), Enric Casals (Bordils) i Djordge Cikusa (Barça, ex-Bordils)- dirigits per l'actual entrenador del primer equip del GEiEG, Sergi Baguer. Amb 33 anys, el tècnic de Castelló d'Empúries ha aconseguit el seu segon or consecutiu com a seleccionador català infantil, l'any passat ja el va guanyar a Pontevedra, i el cinquè podi seguit formant part del cos tècnic (en els tres anys anteriors havia aconseguit un or i dos bronzes com a ajudant). «L'handbol català segueix sent molt potent, segurament ens falta l'envergadura d'altres seleccions, però tècnicament i tàctica el nivell és molt alt i destaquem molt en la rapidesa a l'hora de prendre decisions; a la societat i en els mitjans de comunicaició l'aposta pel futbol és molt forta, però a Catalunya es treballa molt bé en handbol», explica Baguer que, després de formar-se com a jugador i entrenador a l'Esplais de Castelló, va passar per diferents equips de base del Sarrià arribant a dirigir mitja temporada l'equip de Primera Nacional abans de fitxar pel GEiEG fa dos estius.

«A Catalunya hi ha clubs molt importants, com Barça Granollers o La Roca, que competeixen habitualment entre els vuit millors d'Espanya de cada categoria, que sempre van treient jugadors, però també altres de més humils en què es treballa amb molta qualitat en la formació i fan molta feina a les escoles, cosa que els assegura un gran volum de jugadors», afirma Baguer, que, posant més el focus en l'handbol gironí, creu que «ens està costant, suposo perquè hi ha molta varietat d'esports i això resta nens a l'handbol, però així i tot hi ha clubs referents com Bordils i Sarrià que treuen bones generacions. Per exemple, jo a la selecció infantil tenia quatre jugadors gironins; Banyoles, Fornells, GEiEG, Palafrugell, que tenen molt volum de jugadors, i alguns ja els ha estirat el Barça; o l'Empordà de Roses, sobretot en femení, també fa una bona feina».

I, en el seu cas concret, des de fa dos anys Sergi Baguer treballa al GEiEG, on va arribar «per treballar junt amb el coordinador (Pablo Galán) en un projecte totalment nou, molt ambiciós, per fer créixer la secció d'handbol; fins ara hem treballat amb la idea d'inici de donar molta qualitat al treball, disposar de bons entrenadors treballant en una mateixa línia, i ara anirem més a per la quantitat fent promoció a les escoles i intentant captar jugadors de Girona».