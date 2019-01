L'Espanyol visita un Vila-real més preocupat pel perill de descens que per la Copa

El Vila-real i l'Espanyol s'enfroten avui a la Copa del Rei a l'estadi de La Ceràmica amb la ment posada més a la Lliga, on els castellonencs es troben en zona de descens i el barcelonins acaben de trencar una ratxa de sis derrotes seguides. L'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer Rubi, no podrà comptar amb el davanter Sergio García ni amb el central Mario Hermoso, tots dos lesionats, mentre que descansa, per decisió tècnica, el lateral dret Javi López. Les novetats a la llista són Esteban Granero i Álex López.