Paula Badosa i Aliona Bolsova passen ronda a la prèvia de l'Open d'Austràlia

La tennista de Begur Paula Badosa i la de Palafrugell Aliona Bolsova es troben a només dues victòries de classificar-se per jugar el quadre gran de l'Open d'Austràlia després de guanyar en els seus debuts a la fase prèvia d'aquesta passada matinada a Melbourne. Badosa va derrotar la txeca Denisa Allertova per un doble 6-3; mentre que Bolsova va haver de suar més per derrotar la russa Valentyna Ivakhnenko en gairebé dues hores i mitja (7-6, 4-6 i 7-5).

En la següent ronda, Badosa jugarà contra la tennista índia Ankita Rina, que va derrotar la francesa Myrtille Georges (6-2, 6-2); i Bolsova, contra la polonesa Iga Swiatek (victòria davant la sèrbia Olga Danilovic). Tant Badosa com Bolsova tenen 21 anys, les dues són del novembre del 1997, i actualment la jugadora de Begur és la número 142 del rànquing de la WTA i la de Palafrugell, la 170.

Per la seva banda, en el quadre masculí, el veterà Tommy Robredo va perdre contra l'argentí Juan Ignacio Londero (7-5, 7-5).