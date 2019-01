Marc Domínguez viu a Écija amb la seva xicota. Per contracte el club li abona el lloguer del pis i també les despeses de menjar, a banda del seu sou. Fins al mes de desembre van anar trampejant la situació «perquè soc previsor i sempre m'he fet un raconet» però ara la situació ja és greu: «O arriba una solució o m'hauré de buscar la vida», diu. El club li va seguir pagant el pis fins al desembre, però tampoc sap què passarà a partir d'ara. Segons ell, «hem hagut de retallar moltes coses per poder viure. M'he apuntat al curs de director esportiu a Madrid i si això no s'arregla aniré allà a mirar de fer contactes per trobar alguna nova responsabilitat».