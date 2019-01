El Bordils incorpora Oriol Rigau com a segon de Catarain al primer equip

Sergi Catarain té un nou ajudant a la banqueta del primer equip del Bordils. Es tracta d'Oriol Rigau, que substitueix un Lluís Ferrer que ha hagut d'agafar una baixa per motius laborals. Rigau és jugador del seg0n i tercer equip d'handbol del club (Lliga Catalana i Segona Catalana). També és entrenador dels equips de base des de l'any 2016, tasca que continuarà compaginant. Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, també té un Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en l'especialitat d'Educació Física (UVic) (2016).

A l'inici de la sessió d'entrenament de l'equip de dimarts va ser presentat als jugadors i companys de l'equip per part de la junta i primer entrenador. El Bordils ja ha tornat a la plena activitat després de festes nadalenques i ja prepara amb màxima intensitat els partits amistosos previstos per abans del segon derbi català de Plata d'aquesta temporada a fora contra el Sant Martí Adrianenc.

Precisament el Bordils ha tancat un partit amistós contra el primer equip del Granollers, quart classificat de l'Asobal a només un punt del segon, el Bidasoa, per aquest proper dimarts 15 de gener a 2/4 de 9 del vespre. Serà el segon partit de preparació que disputaran els homes de Sergi Catarain en els propers dies perquè aquest dissabte a les 6 de la tarda també en tenen concretat un contra el Banyoles de la Lliga Catalana, a la pista dels de la capital de l'Estany.

El Bordils va tancar el 2018 amb un empat a la pista del Cisne. Era el 15 de desembre i des d'aleshores no ha jugat cap partit oficial més. La Lliga de Divisió d'Honor Plata es reprèn aquest cap de setmana però els gironins han ajornat el seu duel contra el Port Sagunt fins al 24 d'abril perquè els valencians, amb un jugador a la selecció espanyola júnior, han fet ús del seu dret a suspendre la jornada. D'aquesta manera el Bordils no tornarà a la competició oficial fins al dissabte 19 de gener a la pista del Sant Martí Adrianenc. Aquests canvis en el calendari provocaran que el Bordils estigui dos mesos sense jugar cap partit oficial al Blanc-i-Verd. El darrer va ser la derrota contra l'Agustinos d'Alacant el 8 de desembre. I no hi tornaran fins al 2 de febrer, quan arribi l'Antequera.