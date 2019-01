El Llagostera haurà d'anar a buscar a Conca els quarts de la Copa Federació

El Llagostera haurà d'anar a buscar la classificació per als quarts de final de la Copa Federació el proper 23 de gener (15.30) al camp del Clariano, de Conca. Ahir l'equip d'Oriol Alsina va empatar en l'anada amb el Conquense, de Segona B, després d'un partit igualat, que tenia ben encarrilat amb el gol de Monchi, del filial, als 21 minuts, però que es va acabar torçant amb la igualada d'Agi a 9 minuts del final.

Els blaugranes van rendir a un nivell notable. A la primera part van mostrar-se molt sòlids en defensa, i amb el marcador a favor després del gol de Monchi, tot i que la iniciativa va correspondre als visitants, que buscaven la igualada, es va poder arribar al descans per davant en el marcador. El porter Marcos, una vegada més, va ser un dels homes clau del bloc gironí.

La segona part va tenir més ritme i ocasions. Sascha, només arrencar, va tenir el segon per als locals en una arribada d'estratègia. Peláez, per la seva banda, va gaudir d'una bona ocasió per empatar poc després. A 9 minuts del final l'ex-Palamós i Lloret Agi va fer l'empat amb una rematada ajustada al pal després d'una centrada. Diumenge torna la lliga: al camp del Sants, a 1/4 d'una del migdia.