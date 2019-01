Otamendi: «El Palamós es reforçarà segons les opcions d'ascens»

El Palamós prepara el retorn a la Lliga per afrontar l'últim partit de la primera volta. Ho farà diumenge a casa. Actualment, els de Salamero ocupen la quarta plaça a 9 punts de la promoció d'ascens i a 12 de l'ascens directe. Amb 18 jornades per endavant, a Palamós no es llença la tovallola i es confia en poder aconseguir una de les dues primeres places ara propietat del Girona C (1r) i Vilassar de Mar (2n).

En aquest sentit, el nou president del Palamós C.F., Patxi Otamendi, no descarta nous reforços per augmentar la competitivitat dins la plantilla i intentar el retorn a Tercera Divisió, segons Otamendi, «estem valorant les opcions d'ascens i d'acord amb això decidiríem fer un esforç adicional i reforçar la plantilla». Des de l'arribada de l'expresident del Girona, els palamosins han incorporat el pivot defensiu Tika Kafusha i l'extrem Steven Garcia. Per esperonar l'equip en l'intent d'escalar posicions, la directiva groc-i-blava ha engegat una nova campanya de captació de socis per a la segona volta. Els nous abonats pagaran 40 euros.