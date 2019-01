Paula Badosa, a un partit del quadre gran de l'Open d'Austràlia

La tennista de Begur Paula Badosa està a només un partit de classificar-se per disputar el quatre gran de l'Open d'Austràlia després que aquesta matinada hagi superat la índia Ankita Raina aixecant un set en contra (4-6, 6-2 i 6-4). La deixebla de Xavi Budo, que ocupa el lloc 147 del rànquing de la WTA, es jugarà la plaça contra la joveníssima tennista ucraïnesa de només 16 anys Marta Kostyuk, 107 del rànquing, que el 2018, amb només 15 anys, va aconseguir arribar fins a la tercera ronda del Grand Slam australià.

Per la seva part, la palafrugellenca Aliona Bolsova va caure contra la polonesa polonesa Iga Swiatek per 7-6 i 6-2 quedant fora de la lluita per entrar al quadre gran.