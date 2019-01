Pedrosa no farà de provador de KTM perquè l'han d'operar de la clavícula

El tricampió mundial Dani Pedrosa, que va dir adeu la temporada passada al Mundial de MotoGP, ha informat que passarà pel quiròfan a causa d'una fractura per estrès de la clavícula dreta que recentment li ha estat diagnosticada i que li exigirà durant els pròxims mesos un ampli procés de recuperació.

«Al llarg dels anys he tingut diverses fractures en aquesta zona i l'última vegada va ser en tres parts, deixant-la esclerosada», ha explicat el pilot català en un comunicat. «La part mitja no té suficient flux de sang, creant osteoporosi, pel que requereix una solució efectiva per regenerar l'os i aconseguir la recuperació adequada», ha afegit.

Aquesta intervenció, que mantindrà el pilot espanyol fora dels circuits durant els pròxims mesos, impedirà que Pedrosa continuï amb el programa de test previst per a començaments d'any com a pilot provador de l'equip KTM, el càrrec que havia estrenat.