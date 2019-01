Valverde dona descans a Messi, Alba, Piqué i Rakitic per visitar el Llevant

El possible debut de Jeison Murillo és el principal al·licient del partit que aquesta nit (2/4 de 10) disputarà el Barça al camp del Llevant corresponent a l'anada dels vuitens de final de la Copa. No hi seran Messi, Alba, Piqué, Rakitic i Alba, a qui Valverde dona descans. En el record la golejada encaixada a la Lliga fa ben poc (0-5). Els blaugranes, que viuen el seu moment més fiable del curs, es presenten a la cita amb un balanç de cinc victòries consecutives a la Lliga i vuit partits oficials seguits sense perdre.

Murillo, que va arribar al Barça a finals de desembre per ampliar la nòmina de centrals a causa de les lesions en aquesta zona de la defensa, podria debutar aquesta nit després de veure des de la banqueta com els seus companys iniciaven l'any amb una victòria al Coliseum Alfonso Pérez (1-2).

Ernesto Valverde farà rotacions al seu onze començant pel porter Cillessen, i seguint per jugadors amb menys minuts com ara Carles Aleñá o el brasiler Philippe Coutinho, cada cop amb menys protagonisme. L'internacional senegalès Moussa Wagué, jugador del filial, també podria estrenar-se amb el primer equip un cop solucionats els problemes burocràtics que l'havien acompanyat des del seu fitxatge el passat estiu.

Qui es perdrà el partit per qüestions extraesportives és el davanter Munir El Haddadi. D'ell, en va parlar Valverde. «El jugador i el club han pres una decisió. Quan abans se solucioni tot plegat, millor. I si pot ser, al mercat d'hivern». Munir s'ha negat a renovar el seu contracte i no tornarà a anar convocat amb el Barça. Vermaelen, Umtiti i Rafinha estan descartats. De la seva banda al Llevant descansaran titulars habituals com Rober Pier, Bardhi i Roger Martí, mentre que Paco López ha deixat fora de la llista Vukcevic, Samu García i Luna.