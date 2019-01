El Castelldefels serà el rival del Quart a les semifinals de la Lliga Catalana

El Quart Germans Cruz jugarà contra el Castelldefels, el proper dissabte 2 de febrer, una de les semifinals de la Lliga Catalana EBA. L'equip de Carles Ribot, que en l'anada de quarts ja s'havia desfet del Mataró Feimat (90-79), també va guanyar dimecres a la nit el duel de tornada, en aquest cas per deu punts de diferència (64-74). Sant Adrià i Igualada seran els protagonistes de l'altra semifinal, després de deixar enrere el Sants i el Valls, respectivament.

El Quart reprendrà aquest diumenge la lliga EBA després de l'aturada de Nadal. Juga a casa, a les 5 de la tarda, contra El Olivar. El Salt, per la seva banda, rebrà a les 7 el Mataró Feimat. El Quart és el segon classificat de la competició, només per darrere del Tarragona, que té una victòria més; el Salt és cuer amb un sol triomf i, de moment, el relleu a la banqueta (Oriol Verdés ha ocupat el lloc de Miquel Martínez) no ha reeixit.