L'actual junta de Marc Avellaneda optarà a la reelecció al Girona CH

El mandat de Marc Avellaneda com a president del Girona CH s'ha esgotat i per això ha arrencat un període electoral que ha de culminar amb la proclamació d'una nova directiva. Avellaneda es va reunir ahir amb els altres tres membres de la junta, Marta Ciurana, Núria Fiol i Pere Vilà, per acabar decidint que optarien a la reelecció per continuar el seu projecte durant els quatre propers anys. Els actuals dirigents del Girona CH van entrar el 2015, i des d'aleshores el club ha viscut els millors moments de la seva història, amb els dos sèniors masculins i femenins a l'OK Lliga i debutant fins i tot aquest any a Europa, amb l'equip de nois, a l'Eurocup.

«No deixarem el club i de moment hem decidit que optarem a seguir. Ara mirarem d'incorporar algun altre membre a la directiva perquè no tota la feina recaigui en nosaltres. Si la gent que ens ha dit que ens ajudarà ho fa, donarem continuïtat al projecte», va explicar ahir Marc Avellaneda, després de prendre la decisió. En l'aspecte econòmic el club està «totalment sanejat, sense cap deute», mentre que ara bona part dels esforços estan centrats a intentar salvar l'equip masculí, cuer de l'OK Lliga després d'un any molt decebedor.

La preocupació per la situació del primer equip va en augment, sobretot després de la dura derrota contra el Vic a Palau que va tancar el 2018 i va deixar els gironins cuers amb només 8 punts. El Citylift Girona ha passat de classificar-se el curs passat per Europa a ser l'últim de la classificació. De moment el canvi a la banqueta, la sortida de Ramon Benito per donar pas a Josep Enric Torner, que fa tàndem amb Tete Hugas, no ha acabat de donar els fruits esperats. Demà el Girona juga a la pista del Noia (20.00) en l'últim partit de la primera volta i com diu Avellaneda «la reacció no pot esperar més. Aquest partit ha de ser un punt d'inflexió i després ens quedarà tota la segona volta per fer el que no hem fet a la primera i intentar salvar-nos, que no serà fàcil». Ara el Girona està a tres punts de la permanència, que marca precisament el Vic, amb 11 punts.

La setmana que ve el Citylift Girona jugarà la tornada de l'eliminatòria d'Eurocup contra el Lleida, que va quedar vista per a sentència a Palau (1-6). El club ha agafat els serveis d'un coach per intentar treballar també l'aspecte psicològic dels jugadors i ajudar-los a aixecar la moral.