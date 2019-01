L'Espanya de Jordi Ribera debuta al Mundial contra la dèbil Bahrain

«Guanyar és el més important, i després generar bones sensacions per als propers partits». Així es va expressar ahir el tècnic sarrianenc Jordi Ribera, seleccionador espanyol d'handbol, abans del debut de l'equip al Mundial contra la feble Bahrain. Espanya, vigent campiona d'Europa, arrencarà el seu camí al Mundial d'Alemanya i Dinamarca a 2/4 de 9 del vespre, contra un rival molt dèbil que li hauria de servir per acabar d'enllestir la posada a punt per quan vinguin els partits de debò.

La selecció ja va tombar 33-22 el conjunt àrab al Mundial de Suècia 2011, l'únic enfrontament previ entre els dos conjunts. Tot i que gràcies a la feina de diferents entrenadors europeus, entre ells l'espanyol Fernando Barbeito, Bahrain ha millorat molt, la victòria sembla assegurada per als espanyols. «És important començar bé, el primer partit sempre és complicat», va destacar Ribera.