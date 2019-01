«L´Uni Girona té més talent que la resta i, a sobre, treballen molt fort»

Diumenge passat, l'Spar Citylift Girona va passar per sobre del Mann-Filter a Fontajau: 28-7 al final del primer quart i 50 punts de diferència a la conclusió del partit (84-34). A casa seva, «per anar avançant feina i tenir vist un partit del proper rival» Glòria Estopà seguia el partit en directe per la transmissió en streaming i tenia clar que «a nosaltres no ens pot passar el mateix si no volem fer dues passes enrere en les bones sensacions que tenim». I és que per a qualsevol equip de la part baixa de la lliga, com és l'Snatt's Sant Adrià que entrena Estopà, no és fàcil encadenar el dur tram de calendari que suposa jugar contra Perfumerías Avenida, Gernika i Spar Citylift Girona en tres jornades consecutives: «Tenim l'experiència d'haver jugat contra ells a la primera volta, sabem que és molt complicat guanyar-les, però vam competir molt bé a la pista de Perfumerías i vam posar en problemes a Gernika (van perdre 75-71); encara que, per mi, Girona està un mica per sobre tant de Perfumerías com de Gernika».

En el seu primer any com a entrenadora professional, després d'haver aconseguit molts bons resultats en els equips de base del mateixa Sant Adrià, la també exjugadora del club barceloní té clar que l'arribada de noms com Laia Palau o Shay Murphy beneficien el bàsquet català. Encara que, de cara al partit de diumenge, li compliquin molt la feina. «Està clar que a més d'entrenadora també soc espectadora i aficionada i que el Girona hagi pogut reunir jugadores com Palau, Núria Martínez, Rosó Buch o Colhado és bo per a la gent que va cada partit a veure-les a Fontajau, però també per a la resta de la gent que ens agrada el bàsquet», afirma Estopà que, com a exemple, posa una recent entrevista a una de les dues bases del seu equip, Laura Peña. «Llegia l'altre dia la Laura dient que la Núria Martínez sempre havia estat una referent per a ella, que es fixava molt en el joc, i ara tenir-la a la mateixa lliga i poder jugar-hi en contra serà molt per a ella».

Estopa té clar que el seu equip ha de rebre l'Spar Citylift Girona sense complexes al Marina Besòs «és clar que no renunciem, sabem que és molt difícil guanyar, però competir i sortir amb bones sensacions és important perquè després ens venen partits importants», però tampoc escatima elogis per a l'equip que entrena Èric Surís: «L'Uni Girona té més talent que la resta d'equips de la lliga amb jugadores molt importants i, a sobre, treballa molt fort; amb l'Eric (Surís) i en David (Muñoz) és un equip molt competitiu que sempre competeix bé; només cal veure una jugadora Laia Palau demanant a les seves companyes que segueixin pressionant i defensant fort encara que estiguin guanyant el partit clarament».



Preocupar-se menys del rival

Amb 3 victòries i 11 derrotes a la lliga, el Sant Adrià lluita per mantenir-se a Lliga Femenina-1 en un segon any a la categoria en què, després d'un inici complicat pels canvis a l'estiu (canvi a la banqueta amb la marxa de Fabián Téllez i sortida de jugadores importants com Belén Arrojo a l'Avenida i de Julia Reisingerova a l'Uni), les barcelonines passen ara pel seu millor moment de la temporada. Un canvi d'americana, amb l'arribada de l'anotadora Meighan Simmons, ha estat important, però Estopà també destaca molt un canvi de mentalitat: «La victòria contra l'Araski va ser un punt d'inflexió per a nosaltres, hem sabut entendre que hem de ser més dures mentalment i que un parcial en contra de 0-5 no s'acabi convertint en un de 0-20 com ens estava passant».

I el camí per aconseguir-ho, Simmons a banda, ha estat el treball del dia a dia per provar de millorar les pròpies prestacions com a equip: «És clar que continuem fent molt de scouting dels rivals i analitzant les seves virtuts, però ens hem centrat més en el que fèiem nosaltres i en què podíem millorar».