El Massi-Tactic serà el primer equip ciclista femení català professional

De Torrella de Montgrí a l'elit del ciclisme mundial femení. La seu de l'empresa Tactic a Bescanó ha estat aquesta tarda l'escenari de la presentació del nou Massi-Tactic UCI Women's Team que s'ha convertit en el primer equip femení del ciclisme català en fer el salt a les categories professional de l'UCI (Unió Ciclista Internacional). D'entrada, les gironines competiran en l'UCI Women, segon esgraó del ciclisme femení, perquè les curses del World Tour estan reservades als quinze primers equips del rànquing o als equips convidats. Per aquesta via, el Massi-Tactic confia poder competir en les dues proves de la màxima categoria que es disputen a l'estat: l'Emakumeen Euskal Bira, de Biscaia (Maig); i Madrid Challenge by La Vuelta (setembre).

Entre les onze corredores del Massi-Tàctic destaquen la veterana andalusa, Belén López, onze cops campiona d'Espanya en diferents categories; les joves madrilenyes Sofía Barrigueres i Nekane Gómez; Teresa Ripoll, Elisabet Escursell, Cristina Aznar, Sandra Moral, Noemí Ferrer; i Mireia Benito i Marina Isan que són les dues úniques corredores que continuen de l'equip que tenia l'any passat al Catema-Baix Ter. Àngel González, que des de fa anys treballa pel ciclisme femení al CC Baix Teer, i l'excorrredor professional Jose Pedrero seran els dos directors. "Estem molts agraïdes de la confiança que rebem per fer realitat aquest gran projecte en una societat encara amb tics masclistes en que l'esport femení té molt camí per avançar", ha explicat la catalana Mireia Benito en un acte de presentació amb la presència dels representants dels dos patrocindors, Massi i Tàctic, a més de representants de la Generalitat, de la Diputació, de l'Ajuntament d de Torroella de Montgrí i de la Federació Catalana de Ciclisme.