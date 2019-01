El MBA moscou serà el proper rival de l´Spar Citylift Girona a l´Eurocup

El MBA Moscou serà el rival de l'Spar Citylift Girona en els setzens de final de l'Eurocup després que ahir, l'equip rus eliminés per sorpresa el Botas turc a qui va guanyar per 1 punt a Ankara (59-60). Les russes, que juguen sense estrangeres, havien guanyat també per 1 punt en el partit d'anada i quan, almenys sobre el paper, el Botas amb jugadores com Elizabeth Williams o Claudia Pop tenia tots els números per capgirar l'eliminatòria, van tornar a guanyar ahir amb 16 punts i 10 rebots de Varvara Psareva. L'eliminatòria entre l'Spar Citylift Girona i el MBA Moscou es jugarà el 24 de gener a Moscou amb la tornada el dijous 31 a Fontajau.