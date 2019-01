El Sevilla fa la feina i Betis i la Reial ho deixen per a la tornada

No només el Barça va jugar ahir el seu partit de Copa, sinó que l'anada dels vuitens de final va tancar-se amb dos partits més, a banda del que es va disputar al Ciutat de València. En un d'ells, el Sevilla de Pablo Machín va deixar pràcticament enllestida la seva classificació per a la següent ronda en imposar-se sense cap discussió al camp d'un tímid Athletic per 1-3. Nolito va obrir la llauna ben aviat i malgrat l'empat de San Jose a l'inici de la segona meitat, els gols d'André Silva i Ben Yedder van complicar, i molt, la vida als de Gartiano, que necessiten un miracle per classificar-se.

De la seva banda, el Betis i la Reial Societat es jugaran el bitllet la setmana vinent a Anoeta després que ahir, a Sevilla, cap dels dos fos capaç de fer un gol (0-0).