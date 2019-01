Sis equips competiran diumenge al torneig d'handbol femení del Sarrià

Sis equips competiran aquest diumenge al primer torneig d'handbol femení de la UE Sarrià, batejat com a Crematorrons. A banda de les amfitriones també hi seran el Riudellots, la selecció andorrana, l'Esplugues, el Garbí i el Vilamajor. Els partits, que tindran dues parts de vint minuts, arrencaran a les 10 del matí amb la fase de grups. La final està programada per a les set del vespre.

El Sarrià és actualment el segon classificat de la Primera Catalana femenina, una categoria on també milita el Garbí. L'equip està entrenat per Martí Bofill. Aquesta temporada el club ja mobilitza mig centenar de jugadores entre els seus tres equips (a banda de les sèniors també tenen alevines i juvenils). El torneig vol servir de rodatge per als diferents equips femenins abans de reprendre les competicions oficials passades les vacances de Nadal.

Al grup 1 hi competiran Sarrià, Riudellots i Andorra, mentre que Esplugues, Garbí i Vilamajor s'enfrontaran al segon. Els campions de cada grup passaran a la final, els segons es disputaran el tercer i quart lloc, i els darrers lluitaran pel cinquè i sisè. També s'atorgarà un premi a la millor jugadora del torneig, decidit pels vots dels tècnics dels sis equips en competició.