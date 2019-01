El Bàsquet Girona visita el potent Almansa després de perdre contra el Morón a casa

Una setmana més tard que el Morón trenqués a Fontajau la ratxa de victòries d'un Bàsquet Girona, que no perdia un partit des d'abans de l'arribada de Jordi Trias a l'equip, el grup entrenat per Quim Costa visita avui la pista d'un dels millors equips del seu grup de LEB Plata, l'Almansa. «Encarem el partit amb moltes ganes per poder rectificar la pèrdua del partit de l'altre dia; hem analitzat per què es va produir la derrota i creiem que va ser més per demèrits propis i espero que contra l'Almansa sí que tinguem la concentració i la mentalitat que ens va faltar contra el Morón», explica Costa al voltant del partit contra un rival, molt físic i ben treballat tàcticament pel seu tècnic Rubén Perelló, que ja va derrotar els gironins en el partit de la primera volta a Fontajau (46-66). Almansa i Bàsquet Girona estan empatats en la quarta posició de la lliga amb 10 victòries i 6 derrotes. Alzamora jugarà amb molèsties en un genoll.