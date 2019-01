El Sant Adrià fitxa la màxima anotadora de la lliga polonesa abans de rebre l'Uni

«El Sant Adrià està molt millor que fa uns mesos, és més competitiu, ara defensa més minuts en zona i va fent canvis de nord-americanes incorporant cada cop jugadores de més nivell que les fan créixer com a equip», argumenta Surís sobre un rival, el Sant Adrià que demà a la tarda, a dos quarts de set al Marina Besós, rebrà l'Uni amb novetats importants a la seva plantilla. La danesa Jespersen té un problema al turmell i, en principi, no jugarà aquesta com tampoc ho farà Hailey Dunham, que ha estat «tallada» per fer lloc a un nou fitxatge que pot aixecar molt les prestaccions ofensives del Sant Adrià: Robyn Park. L'escorta nord-americana té experiència a la lliga, Canàres i Campus Promete, i la temporada passada va ser la màxima anotara de la lliga polonesa fent 20 punts per partit amb el Sosnowiec. Parks s'entrena amb el Sant Adrià des de principi de setmana, però el club barceloní no ha confirmat el seu fitxatge fins avui al migdia. La nord-americana, que pot jugar en qualsevol de les posicions exteriors i, fins i tot, de «fals quatre», és una jugadora que assumeix molts tirs en atac i, ara, Estopà l'haurà d'integrar en un equip on la seva compatriota Meighan Simmons i la pivot Coulibaly tenen molt pes al costat d'una jove parella de bases de molt futur, Aina Ayuso i Laura Peña, que aquesta tarda s'enfrontaran a les veteranes Núria Martínez i Laia Palau.