El Girona C ja encadena dues jornades empatant i ahir va sumar-ne un davant del Sant Cugat (0-0). Els d'Axel Vizuete continuen líders de Primera Catalana amb 40 punts, amb tres per sobre del segon Vilassar de Mar. Cap dels dos equips va aconseguir transformar les ocasions i, en conseqüència, el marcador no es va moure. L'ex del Figueres, Carles Puig, va debutar amb els gironins i va ser titular.