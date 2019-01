El derbi pot portar la desena victòria consecutiva de l'Uni

Líders de Liga Femenina-1 després de 9 victòries consecutives, la darrera per 50 punts de diferència al Mann-Filter fa només una setmana. La carta de presentació de l'Spar Citylift Girona seria gairebé perquè el Sant Adrià sortís corrent abans del derbi d'aquesta tarda al Marina Besòs (18.30, Esport 3), però els partits s'han de jugar i l'entrenador de les gironines, Èric Surís, sap bé que l'excés de confiança pot ser el seu pitjor company de viatge; la seva col·lega local, Glòria Estopà, té clar que la seva «guerra» va més enllà del partit d'aquesta tarda. «Tenim ganes de derbi, són partits especials en què hi haurà molt ambient al pavelló i en què la igualtat està assegurada», pronostica Èric Surís, que arriba al partit conscient que es trobarà al davant un Sant Adrià molt diferent del què gairebé ni va competir a la primera volta a Fontajau (89-52).

«El Sant Adrià està molt millor que fa uns mesos, és més competitiu, ara defensa més minuts en zona i va fent canvis de nord-americanes, incorporant cada cop jugadores de més nivell que les fan créixer com a equip», argumenta Surís sobre un rival, el Sant Adrià, que en la darrera jornada només va perdre de cinc punts a la pista del Gernika (76-71) i que passa per la seva millor dinàmica de la temporada, tot i que arriba al partit amb novetats importants. La danesa Jespersen té un problema al turmell i, en principi, no jugarà, com tampoc ho farà Hailey Dunham, que ha estat «tallada» per fer lloc a un nou fitxatge que pot aixecar molt les prestacions ofensives del Sant Adrià: Robyn Parks. L'escorta nord-americana té experiència a la Lliga, Canàres i Campus Promete, i la temporada passada va ser la màxima anotara de la lliga polonesa fent 20 punts per partit amb el Sosnowiec. Parks s'entrena amb el Sant Adrià des de principi de setmana, però el club barceloní no va confirmar el seu fitxatge fins ahir al migdia. La nord-americana, que pot jugar en qualsevol de les posicions exteriors i, fins i tot, de «fals quatre», és una jugadora que assumeix molts tirs en atac i, ara, Estopà l'haurà d'integrar en un equip en què la seva compatriota Meighan Simmons i la pivot Coulibaly tenen molt pes específic al costat d'una jove parella de bases de molt futur, Aina Ayuso i Laura Peña, que demà a la tarda s'enfrontaran a les veteranes Núria Martínez i Laia Palau.

Mentrestant a l'Spar Citylift Girona no hi haurà més contratemps que les restes de debilitat que puguin quedar en algunes jugadores després dels molts constipats que han passat pel vestidor de Fontajau aquesta setmana. El partit servirà per veure més minuts a Leia Dongue, després del seu debut de la setmana passada contra el Mann-Filter molt poc després de la seva incorporació al club.