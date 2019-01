Handbol Espanya vol sumar la segona victòria

Després de començar amb una contundent victòria davant Bahrain (23-33) en el debut del Mundial, la selecció espanyola d'handbol, entrenada per Jordi Ribera, mirarà de guanyar avui a Islàndia (19 h, Teledeporte) per confirmar les bones sensacions del partit de divendres i mirar de segellar quan abans millor la classificació per als vuitens de final. Els islandesos venen de perdre el primer partit de la fase de grups davant Croàcia (27-31). L'últim precedent mundialista entre els dos equips és de 2017, quan els espanyols es van imposar per 27-21.