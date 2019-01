Joan Esteva queda pendent de com evolucioni Tena per visitar l'Europa

El Figueres s'enfronta aquesta tarda (17 h) a l'Europa, al Nou Sardenya. Joan Esteva està pendent de l'evolució de Carles Tena, que arrossega molèsties tota la setmana arran de l'últim partit, per visitar al seu exequip. «Hi anem amb la intenció de retrobar-nos amb la victòria, ensenyant el nostre joc. És un rival complicat a casa seva, amb jugadors que tenen molta velocitat», explica el tècnic. Avui seran baixa Sergi Romero, per sanció, i Joan Pons. Tampoc hi serà ja Carles Puig, que va fitxar pel Girona C.