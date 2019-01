Jordi Trias sentencia de tir lliure

El Bàsquet Girona es va retrobar amb la victòria després de l'ensopegada a casa la setmana passada davant el Morón (66-70). Els de Quim Costa van guanyar a la pista d'un rival directe com és l'Almansa (70-71), al qui deixa una victòria per darrere a la classificació. De fet, una victòria davant La Roda a Fontajau el pròxim dissabte, donaria la classificació virtual per la fase d'ascens a LEB Or.

Els gironins van haver de suar de valent per aconseguir aquest triomf important, en un duel que va ser molt ajustat i que no es va decidir fins els instants finals, quan a falta de 14 segons Jordi Trias va anotar el tir lliure guanyador.

L'equip de Quim Costa va tenir un inici amb algunes imprecisions en atac que van fer que els locals, amb un parcial de 7-2, capgiressin el primer avantatge del Girona (17-16) quan mancaven dos minuts pel final del primer quart. Tot i que una cistella sobre la botzina de Cosialls va impedir que els andalusos marxessin encara més en el marcador i va fer que al final dels 10 primers minuts el resultat fos ajustat (22-20).

Els locals van aconseguir posar-se cinc amunt gràcies a un triple inicial just a l'inici del segon període (25-20), però els gironins van reaccionar i aconseguir empatar el matx amb un triple d'Angelats (30-30), quan es portaven gairebé tres minuts de quart. A partir d'aquí el partit va entrar en una fase d'errors pels dos equips, amb la qual tant locals com visitants van anotar només 4 punts en tres minuts. Jordi Trias va ser clau per posar de nou als visitants per davant el marcador (34-36). Un avantatge que mantindria abans d'arribar al descans l'equip de Costa amb una altra cistella de Trias quan faltavan 9 segons pel final (39-41).

La segona part va ser molt igualada. Tot i que el Girona sempre va anar per davant el marcador –descomptant el 49-49–, en cap moment va aconseguir escapar-se de molts punts per tenir la tranquil·litat. De fet, al final del tercer quart el gironins només dominaven per un punt (56-57). I és que si els de Fontajau s'escapaven a tres o quatre punts, els rivals responinen amb un parcial per posar el marcador de nou ajustat.

Va ser a falta de sis minuts per acabar el partit que els de Costa van tenir un màxim avanatatge de cinc punts (58-63), que ràpidament va ser retallada pels manxecs (62-63). Els locals, que mai van perdre la cara al partit, van aconseguir igualar el duel (68-68) quan faltavan tres minuts pel final. Es preveia un final emocionant i igualat, i així va ser.

Va ser Jordi Trias l'encarregat de certificar el triomf pels gironins. Quan faltaven 14 segons pel final i amb 70-70 el marcador el veterà pivot va anar a línia de tirs lliures, en què va anotar el primer i va fallar el segon, però ja bastava per aconseguir la victòria. Precisament Trias va ser el jugador més tererinat pel conjunt de Costa, anontant 20 punts i 25 de valoració.