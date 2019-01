El Llagostera té la intenció d'allargar la bona ratxa com a visitant a Sants

El Llagostera visita aquest migdia (12.15 h) el Sants, amb la intenció d'allargar la bona ratxa com a visitant. Els d'Oriol Alsina ja acumulen dos mesos puntuant fora de casa i avui hauran de mantenir la bona dinàmica si volen assegurar-se el lideratge de Tercera. «Som conscients que haurem de competir al màxim perquè el Sants, a banda de tenir davanters com Sergio Navarro i Mario Cantí, que entre els dos sumen 12 gols, té molt esperit d'equip i de treball. Ens haurem de posar al seu nivell per aspirar a una victòria», deia.