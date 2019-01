L'Olot vol créixer en un dels camps més complicats

La Unió Esportiva Olot va començar l'any de la mateixa manera que va finalitzar el 2018, puntuant. Els de Garrido van empatar 0 a 0 a Sabadell i encadenen deu partits consecutius sense perdre. «L'equip té ganes de continuar amb aquesta imbatibilitat. Tenim molta il·lusió i això, sumat al treball i l'esforç, ens pot permetre seguir amb aquesta línia», té clar el tècnic. Avui (18h) els olotins visiten el Cornellà amb l'objectiu d'encadenar l'onzè partit consecutiu sense perdre, però Garrido assegura que no es conformen amb l'empat i volen els tres punts. Els cornellanencs disputen els seus partits com a locals en un camp de dimensions reduïdes i, com ja va passar al camp de l'Atlètic Balears o de l'Ebro, els garrotxins hauran d'adaptar-se a aquesta circumstància: «És un escenari que propicia un joc més directe, de segones jugades i de molta intensitat en el joc. Potser aquest any ells procuren tenir una mica més la pilota, però mantenen l'essència de jugar directe i ens haurem d'adaptar a aquest context».

Alana Baró és baixa per sanció, Barnils és dubte per molèsties físiques i Guzmán torna.