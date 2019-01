L'Uni continua imparable

L'Spar Citylift Girona ha patit més del costum per derrotar al Sant Adrià (71-85). Les barcelonines han sorprès en el primer quart posant-se per davant el marcador (23-20). Però, a partir de l'equador del segon període, les gironines han agafat la iniciativa del partit, que ja no abandonarien fins al final del xoc.

En el tercer quart, les locals s'han arribat a posar a 3 punts (54-57), però les visitants, més experimentades en els minuts finals, han aconseguit ampliar l'avantatge en l'últim parcial i aconseguir una victòria que els permet seguir al capdavant de la classificació.

Les jugadores més destacades de l'equip de Surís han estat Nadia Colhado, amb 20 punts, i el flamant fitxatge Leia Dongue, que ha fet 11 punts i ha capturat 12 rebots.