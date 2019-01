Motor Farrés i Oliveras, líders al ral·li Dakar

La jornada de descans d'ahir al Dakar va servir per fer una primera valoració de la prova. Gerard Farrés i el seu copilot, el gironí Dani Oliveras, són primers de la general en la categoria de Side by side. Oliveras va declarar que en el seu primer any de copilot «em sento a gust. Em pot obrir portes per tornar a pilotar». L'altre copilot gironí és Txema Villalobos, que assisteix Isidre Esteve. Villalobos va dir que «m'emociono només de copsar com de competitius hem arribat a ser».