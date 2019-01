El Peralada obre la segona volta amb moral renovada

El Peralada-Girona B comença la segona volta rebent aquesta tarda (16h) al Sabadell, amb més confiança que mai. Després de vèncer l'Ejea (2-1) el diumenge passat, els xampanyers han passat una setmana molt tranquil·la ja que, quatre mesos més tard, per fi l'han passada fora del descens. Els de Chicho tenen 21 punts i esperen seguir amb la bona dinàmica en aquest segon tram de competició. «Rebem el Sabadell, un equip ple d'èxperiència i que vol estar a la part alta de la classificació», recorda Chicho. No li falta raó al tècnic gironí. I és que el conjunt arlequinat compta amb exjugadors blanc-i-vermells com Felipe Sanchón, Ángel i Migue. Així doncs, «serà un rival exigent per a nosaltres i haurem de fer un exercici de concentració i demostrar que, cada vegada més, estem adaptats a la categoria». «El Sabadell juga molt a pilota parada i haurem de defensar moltbé. També caldrà estar atents a nivell ofensiu per tal de demostrar la nostra millor versió i tenir encert, és un equip que concedeix poques ocasions», deia.

Per rebre l'equip de Toni Seligrat, que ja els ha esgarrapat dos punts aquesta temporada amb una remuntada en la segona part (2-2), els empordanesos no podran comptar amb Kévin Soni, que compleix l'últim partit de sanció, ni Paik, en dinàmica del primer equip com Valery.