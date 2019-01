El Barça prem l'accelerador en el moment més oportú

Luis Suárez remata per fer pujar l´1-0 al marcador del Camp Nou.

Luis Suárez remata per fer pujar l´1-0 al marcador del Camp Nou. REUTERS/Albert Gea

El Barça va acomiadar ahir la primera volta de la Lliga i ho va fer amb una victòria sense brillantor, la sisena consecutiva, davant l'Eibar al Camp Nou. Un triomf que, això sí, el consolida com a líder destacat de la competició, amb cinc punts més que l'Atlètic, que ahir va guanyar per la mínima al Llevant.

Més que digne va ser el partit de l'Eibar, tot i que després d'una molt bona primera meitat, en què gairebé va anul·lar als de Valverde, va acabar encaixant la seva novena derrota en nou duels amb el Barça. Totes elles, per dos o més gols de diferència.

I això que els visitants van ser valents, buscant ben amunt el seu rival i exercint una pressió angoixant amb la convicció que només tenen els equips de Mendilibar. El Barça no va saber sobreposar-se a aquest escenari en cap moment de la primera meitat. Només una paret entre Luis Suárez i Coutinho que va traduir-se en l'1-0, obra de l'uruguaià, va servir per trencar la defensa rival.

Els de Valverde només es van acostar amb cert perill una altra vegada a la meta defensada per Riesgo, durant la primera part, en un cop de cap d'un Sergi Roberto que va creuar massa la pilota.

La resta va convertir-se en una exhibició de fe, urpa i rigor tàctic de l'Eibar, amb Diop i Escalante treballant a preu fet al centre del camp i l'equip pressionant la sortida local des del seu jugador més avançat -Sergi Enrich- fins a l'últim home de la defensa. Durant molts minuts, els bascos van ser capaços que el partit es jugués en el camp blaugrana i que el Barça no sortís amb la pilota jugada des del darrere, però tampoc van saber ni poder generar perill.

Un cop de cap de Sergi Enrich que va marxar prop de l'escaire esquerre de Ter Stegen va ser tot el bagatge ofensiu visitant abans del descans. De la seva banda, els blaugranes, amb un futbol indolent i mancat de ritme, amb prou feines tenia continuïtat en el seu joc, convençut que, tard o d'hora, aprofitaria algun error visitant i que la victòria arribaria per inèrcia.



La qualitat s'imposa

I així va ser. Tot i un munt de minuts de no-res, el Barça s'acabaria enganxant a la inèrcia golejador de Messi, que era capaç de transformar el seu gol 400 en Lliga, després de culminar amb l'esquerra una altra combinació entre Coutinho i Luis Súarez després d'una pèrdua de pilota d'Arbilla quan encara no s'havia arribat als 10 minuts de la represa.

Va ser llavors, amb el 2-0, quan l'Eibar va baixar la intensitat. Això ho van aprofitar Luis Suárez, Coutinho i també Messi per llançar-se a l'atac. Tots tres van tenir el 3-0 al es seves botes, però van topar-se amb un inspirat Riesgo abans que Suárez tanqués la golejada i rebés un premi a la seva insistència.

Amb el partit dat i beneït, l'última mitja hora va recuperar el to avorrit del primer temps, amb l'Eibar intentant marcar el gol de l'honor i el Barça instal·lat amb certa comoditat al darrere, esperant per fer el quart al contracop.

Sergi Enrich rematava de cap massa desviat, mentre que De Blasis, que acabava d'entrar al terreny de joc, posava a prova a Ter Stegen amb també una rematada amb la testa.

L'únic al·licient per al bàndol local va ser l'entrada de Dembélé, que va animar una mica l'actuació del seu equip. El Barça va soluciar el matx acollint-se a la llei del mínim esforç. Però suficient per encadenar una altra victòria a la Lliga i tancar la primera volta com a líder.