Ceballos salva el Madrid a Sevilla

Un gol de falta de Ceballos a les acaballes li va donar al Reial Madrid tres punts d'or que encara el mantenen amb vida en la lluita pel títol, tot i que està a deu punts del Barça, l'actual líder. Després d'un primer temps de color blanc, en què la revolució de Solari, que va fer jugar tres centrals i dos pivots, va funcionar, la diana amb suspens de Canales al segon acte igualava el matiner 0-1 de Modric. Ja al tram final, amb Brahim Díaz i Cristo a la gespa, i estona després que Benzema es retirés del camp per lesió (pateix una fractura en un dit i caldrà veure quin és el seu temps de baixa), l'1-2 va ser la millor notícia per als blancs: va arribar en una falta executada per Ceballos i mal coberta pel gironí Pau López, tapat per la seva pròpia barrera i a qui li va costa reaccionar.

Amb Isco castigat des de fa setmanes i un cop més a la banqueta, el Reial Madrid va tirar de revolució per intentar frenar el Betis, un equip al que li agrada tenir la pilota i que, amb Setién, mira més cap amunt que no pas cap avall a la classificació. Una defensa poblada, dos carrilers i la intenció de jugar al contracop li va anar de meravella al conjunt de Solari, que va trenar un primer temps notable. Sense patir al darrere, va marcar aviat i això li va donar tranquil·litat. En una bona sortida per l'esquerra, Modric va acabar col·locant la pilota a l'escaire, impossible per al porter. El 0-1 va donar-li al Madrid encara més solidesa i tranquil·litat, fent bona la seva proposta i descol·locant un Betis al que no li estaven sortint les coses. Sí, tenia la pilota, però els contracops visitants eren letals. Si no va arribar el 0-2, va ser per mala punteria o decisions precipitades. Com la de Fede Valverde, que després de quedar-se sol davant del porter va intentar una passada de taló que no va trobar receptor.

Al descans, Solari va haver de moure fitxa: va entrar Cristo pel lesionat Benzema. El Betis va millorar. Tant, que va canviar el panorama del partit de dalt a baix. Coincidint amb l'entrada de Tello al camp, Lo Celso va filtrar una pilota a l'espai cap a Canales que s'acabaria traduint en l'1-1. Un gol que va arribar amb suspens; va haver d'intervenir el VAR per determinar que el migcampista del conjunt andalús estava en posició reglamentària i no pas en fora de joc, com ho podia semblar.

Van entrar Brahim Díaz i Ceballos per intentar arreglar la papereta i va ser el segon qui es va encarregar de donar la victòria als seus. Al 88, en una falta propera a l'àrea, el migcampista va veure clar el forat i cap allà que va enviar la pilota. Pau López va reaccionar tard, ja no hi havia res a fer.