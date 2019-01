L´Uni treballa a Sant Adrià per seguir en ratxa

Més problemes dels habituals va tenir ahir l'Spar Citylift Girona per derrotar un equip de la zona baixa de la classificació, el Sant Adrià. Les gironines van haver de capgirar el marcador després de veure's sorpreses en el primer parcial per les barcelonines. Però amb unes grans Colhado i Dongue la victòria va ser per a les de Fontajau (71-85), que ja sumen una ratxa de 14 partits sense perdre entre Lliga i Euro Cup. Un triomf que, a més, permet a les de Surís continuar en el lloc més alt de la classificació de la Lliga Dia.

Sense Laia Palau disponible per culpa d'unes molèsties musculars, una de les claus de la victòria va ser el joc interior de l'equip d'Èric Surís. Nadia Colhado i Leia Dongue van ser les millors de l'equip de Fontajau. «Es comencen a entrendre bé», destacava el tècnic gironí. I tan bé, la brasilera es va enfilar fins als 22 punts, i la de Moçambic i flamant nou fitxatge va fer 11 punts i va capturar 12 rebots.

Les gironines, després del 2-2, es van veure sorpreses per unes rivals més encertades des dels tres punts i durant el primer quart van anar sempre per sota el marcador. D'11 intents des dels 6,25, les locals en van clavar 4, mentre que les de Surís en van fer 2 de 9. Tot i així, la diferència al final dels primers 10 minuts no era gaire àmplia, només de tres punts (23-20). El desavantatge va ser tant curt gràcies sobretot a una gran Colhado en el joc interior, que va anotar 8 punts en aquest primer parcial.

No va ser fins l'equador del segon parcial que l'Uni va agafar la iniciativa en el marcador, una iniciativa que ja no abandonaria fins al final del partit. El parcial en el segon quart va ser molt clar a favor de les gironines (12-26), i això va fer que al descans ja dominessin per 11 punts (35-46).

En el tercer quart les de Surís van sortir amb la intenció de fer créixer la diferència al seu favor, per afrontar un final de partit amb tranquil·litat. Però al davant es van trobar un equip molt seriós, que estava molt motivat i no volia que les visitants s'escapessin al marcador.

Prova d'això va ser que les barcelonines es van posar a tres punts quan faltava un minut per al final del tercer període, però Dongue va evitar mals majors amb dues cistelles que tornaven a posar les visitants amb un marge de 7 punts (54-57).

Va ser en els primers instants de l'últim quart que l'Uni va agafar un avantatge pràcticament definitu. En els cinc primers minuts de període, les gironines van clavar un parcial de 8-14 (62-75). I aquest avantatge de cinc punts va permetre a l'Uni afrontar els últims minuts amb certa calma.

Les rivals, que físicament no van poder fer més en els últims minuts, ja no van poder aproximar-se a menys de 10 punts i finalment la victòria va viatjar cap a Fontajau (71-85), on la setmana que ve hi arribarà el València, cinquè classificat.