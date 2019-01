Paula Badosa cau eliminada a l'Open d'Austràlia

L'australiana Kimberly Birrell ha acabat aquesta passada matinada amb la trajectòria de Paula Badosa en la primera participació de la tennista de Begur en el quadre gran d'un torneig del Grand Slam. Badosa havia aconseguit classificar-se per jugar l'Open d'Austràlia guanyant els tres partits de la fase prèvia, però aquesta matinada ha perdut contra Birrell, una jugadora de 22 anys que juga amb una Wild Card (invitació) dels organitzadors i que l'ha guanyat per 6-4 i 6-2. En el segon set, Badosa ha tingut una bola per posar-se 3-2 i servei per ella, però no l'ha pogut aprofitar i després ha acabat perdent els últims quatre jocs del partit.