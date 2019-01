Prop de 650 participants a la Cursa Mar i Murtra de Blanes

Buba Sabaly i Enric Garcia s'han imposat en les dues modalitats de la XXXI Cursa Mar i Murtra de Blanes.

La veterana prova atlètica disputada diumenge al matí va comptar amb 648 atletes.

En la XXI Cursa Mar i Murtra, de 20 quilòmetres de recorregut, van haver 431 inscripcions, i en la V Cursa Mar i Murtra, de 10 quilòmetres, n'hi havia 217.

Organitzada pel Grup Fondistes Blanes amb el suport del Departament d'Esports de l'Ajuntament, així com de diverses entitats i empreses, la prova es va ampliar fa cinc anys amb dues possibles distàncies.

En la prova clàssica de la Cursa Mar i Murtra, de 20 quilòmetres., el corredor més ràpid va ser Buba Sabaly. L'atleta blanenc va superar el rècord de l'any passat escurçant-lo en sis minuts, ja que va invertir 1'11'13 hores en fer el recorregut. En segona posició es va classificar Antoni Carulla, amb un temps d'1'15'13 hores, i la tercera plaça va ser per a Thomas Fortin, que va fer el recorregut en 1'16'00 hores.

Les dues primeres corredores d'aquesta cursa més llarga van ser Ana Belén Garcia, amb un temps d'1'29 hores, i Sandra Tejedor, que va invertir 1'38 hores. Per la seva banda, en la cursa de 10 km el primer classificat va ser Enric Garcia, que va fer-la en 33'15 minuts. En segona posició es va situar Marc Casadevall, amb un temps de 35'45 minuts, i a la tercera plaça Albert Costa, amb 36'23 minuts.

En la prova de la V Cursa Mar i Murtra la classificació de les corredores la va encapçalar Carmen Machado, amb 45'42 minuts. En segona posició es va situar Concha Rascón, amb 48'11 minuts, i el tercer lloc va ser per a Guadalupe Herguido, amb 48'20 minuts. Com és habitual, en la prova més popular hi havia gent de totes les edats, alguns dels quals van fer el recorregut acompanyat dels seus animals de companyia, així com amb els més petits de la família en carretons.